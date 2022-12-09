Мостовой о гражданстве РФ для Промеса: «Нелогично, у нас есть свои футболисты. Где играть, если в сборную собрался?»

прокомментировал возможное получение гражданства РФ Квинси Промесом.

«Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ, все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты.

Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе – не вижу смысла. Так же, как история с и , – заявил бывший игрок сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ