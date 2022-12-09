Мостовой о гражданстве РФ для Промеса: «Нелогично, у нас есть свои футболисты. Где играть, если в сборную собрался?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Квинси Промес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Александр Мостовой прокомментировал возможное получение гражданства РФ Квинси Промесом.

«Если назвать нелогичным желание Промеса получить гражданство РФ, все набросятся на тебя, как у нас это бывает. Где играть, если в сборную собрался? Нелогично, ведь у нас есть свои футболисты.

Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе – не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо», – заявил бывший игрок сборной России.

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