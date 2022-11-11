Андрей Свечников сделал 2-й хет-трик в сезоне, став 1-й звездой матча с «Эдмонтоном». Он забил 100-й гол в НХЛ

Форвард «Каролины» забросил три шайбы, в том числе победную, в матче с «Эдмонтоном» (7:2) и был признан первой звездой.

Россиянин сделал второй хет-трик в сезоне (вновь в игре с «Ойлерс»), забив 100-й гол в чемпионатах .

Всего в 297 играх за карьеру в лиге он набрал 226 (100+126) очков.

В 14 матчах текущего сезона на счету нападающего 17 (11+6) баллов.

Сегодня за 18:56 (3:40 – в большинстве) у Свечникова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 3».