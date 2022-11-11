Суарес, Вальверде, Нуньес, Араухо, Кавани – в заявке Уругвая на ЧМ-2022

Сборная Уругвая огласила состав на в Катаре.

Заявку из 26 футболистов, приглашенных тренером Диего Алонсо, опубликовала Уругвайская футбольная ассоциация (AUF).

Вратари: («Галатасарай»), («Насьональ»), ( ).

Защитники: ( ), ( ), («Атлетико»), («Спортинг»), ( ), ( ), («Фламенго»), ( ), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: ( ), ( ), ( ), Джорджиан де Арраскаэта ( ), ( ), Николас де ла Крус ( ), Мануэль Угарте ( ), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри ( ).

Нападающие: (покинул «Насьональ»), ( ), ( ), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).

Сборная Уругвая сыграет в группе H с Ганой, Южной Кореей и Португалией. Турнир стартует 20 ноября.