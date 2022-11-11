Суарес, Вальверде, Нуньес, Араухо, Кавани – в заявке Уругвая на ЧМ-2022

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Сборная Уругвая огласила состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Заявку из 26 футболистов, приглашенных тренером Диего Алонсо, опубликовала Уругвайская футбольная ассоциация (AUF).

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («Спортинг»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Луис Суарес (покинул «Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).

Сборная Уругвая сыграет в группе H с Ганой, Южной Кореей и Португалией. Турнир стартует 20 ноября.

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