Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Эмполи», «Милан» в гостях у «Кремонезе»

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«Наполи» примет «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А.

Кроме того, во вторник «Милан» сыграет с «Кремонезе» на выезде.

В среду «Аталанта» проведет гостевой матч с «Лечче», «Интер» примет «Болонью», «Торино» Алексея Миранчука – «Сампдорию». 

В четверг «Ювентус» сыграет с «Вероной» на выезде, а завершится тур матчем «Лацио» – «Монца». 

Чемпионат Италии

14-й тур

Специя – Удинезе
Дата проведения
8 ноября, 20.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Эмполи
Дата проведения
8 ноября, 20.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Милан
Дата проведения
8 ноября, 22.45, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Аталанта
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Рома
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Болонья
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Сампдория
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Салернитана
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Ювентус
Дата проведения
10 ноября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Монца
Дата проведения
10 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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