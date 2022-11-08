Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Эмполи», «Милан» в гостях у «Кремонезе»

примет «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А.

Кроме того, во вторник сыграет с «Кремонезе» на выезде.

В среду проведет гостевой матч с «Лечче», примет «Болонью», «Торино» Алексея Миранчука – «Сампдорию».

В четверг сыграет с «Вероной» на выезде, а завершится тур матчем – «Монца».

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А