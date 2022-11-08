Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Эмполи», «Милан» в гостях у «Кремонезе»
«Наполи» примет «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А.
Кроме того, во вторник «Милан» сыграет с «Кремонезе» на выезде.
В среду «Аталанта» проведет гостевой матч с «Лечче», «Интер» примет «Болонью», «Торино» Алексея Миранчука – «Сампдорию».
В четверг «Ювентус» сыграет с «Вероной» на выезде, а завершится тур матчем «Лацио» – «Монца».
14-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.30, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.45, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии