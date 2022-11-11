«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, победив «Астон Виллу» (4:2). Бруну забил и отдал пас, у 18-летнего Гарначо 2 ассиста
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2) в 3-м раунде Кубка английской лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Криштиану Роналду пропустил игру из-за болезни.
За хозяев забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш (также отдал голевой пас) и Скотт Мактомини. У гостей отличился Олли Уоткинс, а Диогу Далот забил в свои ворота.
18-летний хавбек манкунианцев Алехандро Гарначо сделал 2 ассиста.
«МЮ» вышел в 1/8 финала турнира.
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 48 Уоткинс, 1:1 – 49 Марсьяль, 1:2 – 61, автогол Диогу Далот, 2:2 – 67 Рэшфорд, 3:2 – 78 Бруну Фернандеш, 4:2 – 90 Мактомини.
-
Манчестер Юнайтед –
Дубравка, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес, 87), Маласиа, Фред (Эриксен, 62), Бруну Фернандеш, ван де Бек (Эланга, 62), Мактомини, Марсьяль (Гарначо, 62), Рэшфорд (Каземиро, 82).
-
Астон Вилла –
Ольсен, Янг (Кэш, 74), Чемберс, Конса (Мингз, 59), Аугустинссон (Динь, 80), Рэмзи (Бэйли, 59), Макгинн, Камара, Дуглас Луис, Ингз (Буэндиа, 59), Уоткинс.
- Предупреждения:
- Мактомини (40), Магуайр (43), Бруну Фернандеш (52), Дуглас Луис (52), Янг (54), Бэйли (90).
Комментарии