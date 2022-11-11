«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, победив «Астон Виллу» (4:2). Бруну забил и отдал пас, у 18-летнего Гарначо 2 ассиста

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла Кубок английской лиги Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Олли Уоткинс Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактомини онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Криштиану Роналду пропустил игру из-за болезни.

За хозяев забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш (также отдал голевой пас) и Скотт Мактомини. У гостей отличился Олли Уоткинс, а Диогу Далот забил в свои ворота.

18-летний хавбек манкунианцев Алехандро Гарначо сделал 2 ассиста.

«МЮ» вышел в 1/8 финала турнира.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (0:0, 4:2)
Дата проведения
10 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 48 Уоткинс, 1:1 – 49 Марсьяль, 1:2 – 61, автогол Диогу Далот, 2:2 – 67 Рэшфорд, 3:2 – 78 Бруну Фернандеш, 4:2 – 90 Мактомини.
Манчестер ЮнайтедДубравка, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес, 87), Маласиа, Фред (Эриксен, 62), Бруну Фернандеш, ван де Бек (Эланга, 62), Мактомини, Марсьяль (Гарначо, 62), Рэшфорд (Каземиро, 82).
Астон ВиллаОльсен, Янг (Кэш, 74), Чемберс, Конса (Мингз, 59), Аугустинссон (Динь, 80), Рэмзи (Бэйли, 59), Макгинн, Камара, Дуглас Луис, Ингз (Буэндиа, 59), Уоткинс.
Предупреждения:
Мактомини (40), Магуайр (43), Бруну Фернандеш (52), Дуглас Луис (52), Янг (54), Бэйли (90).

Статистика Кубка английской лиги

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