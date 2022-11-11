«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, победив «Астон Виллу» (4:2). Бруну забил и отдал пас, у 18-летнего Гарначо 2 ассиста

обыграл (4:2) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Криштиану Роналду пропустил игру из-за болезни.

За хозяев забили , , (также отдал голевой пас) и . У гостей отличился Олли Уоткинс, а забил в свои ворота.

18-летний хавбек манкунианцев Алехандро Гарначо сделал 2 ассиста.

«МЮ» вышел в 1/8 финала турнира.

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