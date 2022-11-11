НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Детройт», «Каролина» забила 7 голов «Эдмонтону», «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе»

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«Детройт» крупно проиграл «Рейнджерс» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» разгромила «Эдмонтон» (7:2), «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» (5:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Калгари 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Хэнифин (Баклунд, Манджипани)
1:1 – 17 Клифтон (Пастрняк, Носек)
2:1 – 39 Макэвой (Линдхольм, Заха)
3:1 – 60 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)
Вратари: Улльмарк 31/32 – Владарж 25/27.

 

Баффало – Вегас 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Стивенсон (Пьетранжело, Маршессо)
1:1 – 17 Томпсон (Далин, Окпосо)
1:2 – 24 Кессел (Коттер, Руа)
2:2 – 35 Миттлстадт (Петерка, Козенс)
2:3 – 38 Коттер (Теодор, Руа)
2:4 – 44 Пьетранжело (Стивенсон, Айкел)
2:5 – 47 Айкел (Стивенсон, Пьетранжело)
3:5 – 50 Томпсон (Хиностроза, Скиннер)
3:6 – 55 Айкел (Стоун, Стивенсон)
4:6 – 57 Асплунд (Брайсон, Козенс)
4:7 – 60 Айкел (Мартинес)
Вратари: Комри 29/35 – Томпсон 31/35.

 

Каролина – Эдмонтон 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Свечников (Ахо, Терявяйнен)
2:0 – 26 Бернс (Терявяйнен, Нечас)
2:1 – 28 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
3:1 – 31 Свечников (Нечас)
4:1 – 41 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
4:2 – 48 Макдэвид (Кулак, Бэрри)
5:2 – 55 Мартинук (Фаст, Шей)
6:2 – 56 Свечников (де Хаан, Ахо)
7:2 – 58 Фаст ()
Вратари: Кочетков 20/22 – Дж.Кэмпбелл 25/32.

 

Коламбус – Филадельфия 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Годро (Веренски)
2:0 – 13 Веренски (Годро)
3:0 – 22 Дженнер (Годро, Лайне)
3:1 – 34 Деанджело (Проворов, Кэйтс)
3:2 – 49 Проворов (Фараби, Конекны)
4:2 – 59 Бланкенбург (Гонс)
5:2 – 60 Дженнер ()
Вратари: Корписало 32/34 – Харт 24/27.

 

Нью-Джерси – Оттава 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Татар (Зигентхалер, Хьюз)
1:1 – 13 Пинто (Сэндерсон, Жиру)
1:2 – 14 Хэмоник (Уотсон, Кастелик)
2:2 – 19 Хишир (Грейвс, Марино)
3:2 – 23 Вуд (Бастиан, Маклауд)
3:3 – 42 Пинто (Батерсон)
4:3 – 65 Хишир (Хьюз, Хэмилтон)
Вратари: Ванечек 18/21, Шмид 7/7 – Форсберг 37/41.

 

Детройт – Рейнджерс 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Зибанежад (Фокс)
1:1 – 19 Велено (Мяяття, Берггрен)
2:1 – 28 Рэймонд (Ларкин)
2:2 – 32 Крайдер (Фокс, Панарин)
2:3 – 47 Фокс (Лафреньер, Хитил)
2:4 – 48 Гудроу (Кравцов, Панарин)
2:5 – 49 Зибанежад (Крайдер, Веси)
2:6 – 50 Готье (Блэйз, Гудроу)
2:7 – 53 Гаек (Лафреньер, Хитил)
2:8 – 57 Веси (Фокс, Гудроу)
Вратари: Хуссо 25/33 – Шестеркин 18/20.

 

Айлендерс – Аризона 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Дата проведения
11 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 42 Бойд (Мозер, Келлер)
0:2 – 60 Макбэйн (Хэйтон, Келлер)
Вратари: Сорокин 26/27 – Веймелка 24/24.

 

Сент-Луис – Сан-Хосе 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Крюг (Фолк, Шенн)
1:1 – 17 Майер (Карлссон, Лабанк)
2:1 – 27 Кайру (Томас, Бучневич)
2:2 – 34 Гертл (Ферраро, Лабанк)
3:2 – 39 Саад (Росен, Ливо)
3:3 – 42 Кутюр (Карлссон)
4:3 – 49 Росен (Тарасенко, Томас)
5:3 – 60 Аччари (Бучневич)
Вратари: Биннингтон 27/30 – Кяхкенен 28/32.

 

Колорадо – Нэшвилл 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Толванен (Глэсс, Макдона)
1:1 – 8 Рантанен (Лехконен, Маккиннон)
2:1 – 27 О'Коннор (Комфер, Тэйвс)
3:1 – 29 О'Коннор (Комфер)
4:1 – 31 Рантанен (Макдермид, Маккиннон)
5:1 – 36 Родригес (Макар, Рантанен)
5:2 – 40 Джохансен (Форсберг, Гранлунд)
5:3 – 43 Йоси (Тренин, Фаббро)
Вратари: Георгиев 32/35 – Ланкинен 30/35.

 

Лос-Анджелес – Чикаго 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Рэддиш (Доми, Тэйвс)
1:1 – 22 Дано (Мур, Арвидссон)
2:1 – 65 Фиала (Рой, Дано)
Вратари: Дж. Куик 31/32 – Мразек 33/35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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