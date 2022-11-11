НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Детройт», «Каролина» забила 7 голов «Эдмонтону», «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе»
«Детройт» крупно проиграл «Рейнджерс» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» разгромила «Эдмонтон» (7:2), «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» (5:3).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «TD Garden»
- 0:1 – 5 Хэнифин (Баклунд, Манджипани)
- 1:1 – 17 Клифтон (Пастрняк, Носек)
- 2:1 – 39 Макэвой (Линдхольм, Заха)
- 3:1 – 60 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
- 0:1 – 6 Стивенсон (Пьетранжело, Маршессо)
- 1:1 – 17 Томпсон (Далин, Окпосо)
- 1:2 – 24 Кессел (Коттер, Руа)
- 2:2 – 35 Миттлстадт (Петерка, Козенс)
- 2:3 – 38 Коттер (Теодор, Руа)
- 2:4 – 44 Пьетранжело (Стивенсон, Айкел)
- 2:5 – 47 Айкел (Стивенсон, Пьетранжело)
- 3:5 – 50 Томпсон (Хиностроза, Скиннер)
- 3:6 – 55 Айкел (Стоун, Стивенсон)
- 4:6 – 57 Асплунд (Брайсон, Козенс)
- 4:7 – 60 Айкел (Мартинес)
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 20 Свечников (Ахо, Терявяйнен)
- 2:0 – 26 Бернс (Терявяйнен, Нечас)
- 2:1 – 28 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
- 3:1 – 31 Свечников (Нечас)
- 4:1 – 41 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
- 4:2 – 48 Макдэвид (Кулак, Бэрри)
- 5:2 – 55 Мартинук (Фаст, Шей)
- 6:2 – 56 Свечников (де Хаан, Ахо)
- 7:2 – 58 Фаст ()
- Вратари: Кочетков 20/22 – Дж.Кэмпбелл 25/32.
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- 1:0 – 4 Годро (Веренски)
- 2:0 – 13 Веренски (Годро)
- 3:0 – 22 Дженнер (Годро, Лайне)
- 3:1 – 34 Деанджело (Проворов, Кэйтс)
- 3:2 – 49 Проворов (Фараби, Конекны)
- 4:2 – 59 Бланкенбург (Гонс)
- 5:2 – 60 Дженнер ()
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- 1:0 – 5 Татар (Зигентхалер, Хьюз)
- 1:1 – 13 Пинто (Сэндерсон, Жиру)
- 1:2 – 14 Хэмоник (Уотсон, Кастелик)
- 2:2 – 19 Хишир (Грейвс, Марино)
- 3:2 – 23 Вуд (Бастиан, Маклауд)
- 3:3 – 42 Пинто (Батерсон)
- 4:3 – 65 Хишир (Хьюз, Хэмилтон)
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- 0:1 – 16 Зибанежад (Фокс)
- 1:1 – 19 Велено (Мяяття, Берггрен)
- 2:1 – 28 Рэймонд (Ларкин)
- 2:2 – 32 Крайдер (Фокс, Панарин)
- 2:3 – 47 Фокс (Лафреньер, Хитил)
- 2:4 – 48 Гудроу (Кравцов, Панарин)
- 2:5 – 49 Зибанежад (Крайдер, Веси)
- 2:6 – 50 Готье (Блэйз, Гудроу)
- 2:7 – 53 Гаек (Лафреньер, Хитил)
- 2:8 – 57 Веси (Фокс, Гудроу)
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
- 1:0 – 3 Крюг (Фолк, Шенн)
- 1:1 – 17 Майер (Карлссон, Лабанк)
- 2:1 – 27 Кайру (Томас, Бучневич)
- 2:2 – 34 Гертл (Ферраро, Лабанк)
- 3:2 – 39 Саад (Росен, Ливо)
- 3:3 – 42 Кутюр (Карлссон)
- 4:3 – 49 Росен (Тарасенко, Томас)
- 5:3 – 60 Аччари (Бучневич)
- Вратари: Биннингтон 27/30 – Кяхкенен 28/32.
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- 0:1 – 4 Толванен (Глэсс, Макдона)
- 1:1 – 8 Рантанен (Лехконен, Маккиннон)
- 2:1 – 27 О'Коннор (Комфер, Тэйвс)
- 3:1 – 29 О'Коннор (Комфер)
- 4:1 – 31 Рантанен (Макдермид, Маккиннон)
- 5:1 – 36 Родригес (Макар, Рантанен)
- 5:2 – 40 Джохансен (Форсберг, Гранлунд)
- 5:3 – 43 Йоси (Тренин, Фаббро)
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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