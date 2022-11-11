НБА. 35+10+8 от Батлера помогли «Майами» обыграть в овертайме «Шарлотт», «Атланта» победила «Филадельфию» и другие результаты

В среду, 9 ноября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата НБА.

35 очков, 10 подборов и 8 передач Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть в овертайме «Шарлотт».

«Атланта» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя победила «Филадельфию» и . Зайона Уильямсона уступил .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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