НБА. 35+10+8 от Батлера помогли «Майами» обыграть в овертайме «Шарлотт», «Атланта» победила «Филадельфию» и другие результаты
В среду, 9 ноября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата НБА.
35 очков, 10 подборов и 8 передач Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть в овертайме «Шарлотт».
«Атланта» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя победила «Филадельфию» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона уступил «Портленду» Дэмиана Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Кузма (36 + 11 подборов + 6 передач), Авдия (12), Кисперт (7), Моррис (6), Гилл (2) – старт; Хатимура (23 + 8 подборов), Бартон (14 + 7 подборов), Гэффорд (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Гудвин (2 + 7 подборов + 6 передач).
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (35 + 10 подборов + 8 передач), Адебайо (18 + 14 подборов + 5 потерь), Струс (12), Лаури (10), Калеб Мартин (9) – старт; Робинсон (14), Винсент (12), Дедмон (7).
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (26 + 7 передач + 6 потерь), Капела (18 + 20 подборов), Хантер (14), Коллинз (11), Мюррэй (10 + 8 передач) – старт; Оконгву (10 + 11 подборов), Дж. Холидэй (6), А. Холидэй (4), Гриффин (3), Джонсон (2).
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Уильямсон (29), Ингрэм (14 + 5 потерь), Макколлум (13 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Джонс (10), Валанчюнас (7 + 11 подборов) – старт; Мерфи (16), Маршалл (3), Альварадо (3), Грэм (0), Нэнс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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