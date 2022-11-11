Гол Крооса принес «Реалу» победу над «Кадисом» – 2:1

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«Реал» переиграл «Кадис» (2:1) дома в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За «Реал» забили Эдер Милитао и Тони Кроос, за гостей – Лукас Перес.

«Мадрид» перед паузой на ЧМ-2022 занимает второе место в таблице, отставая на 2 очка от «Барселоны». «Кадис» идет 19-м, имея 11 баллов.

Реал Мадрид – Кадис 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
10 ноября, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 40 Милитао, 2:0 – 70 Кроос, 2:1 – 81 Лукас Перес.
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 85), Кроос, Тчуамени, Васкес (Начо, 88), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 82).
КадисЛедесма, Карселен, Кала (Хосе Мари, 73), Фали Хименес, Эспино, Алехо (Бонгонда, 56), Алькарас (Окампо, 56), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес, Лосано (Лукас Перес, 72), Собрино (Негредо, 78).
Предупреждения:
Милитао (19), Винисиус Жуниор (28), Фали Хименес (28), Алаба (37), Собрино (44), Алехо (55).

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