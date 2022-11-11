Гол Крооса принес «Реалу» победу над «Кадисом» – 2:1
«Реал» переиграл «Кадис» (2:1) дома в 14-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За «Реал» забили Эдер Милитао и Тони Кроос, за гостей – Лукас Перес.
«Мадрид» перед паузой на ЧМ-2022 занимает второе место в таблице, отставая на 2 очка от «Барселоны». «Кадис» идет 19-м, имея 11 баллов.
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 40 Милитао, 2:0 – 70 Кроос, 2:1 – 81 Лукас Перес.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 85), Кроос, Тчуамени, Васкес (Начо, 88), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 82).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Кала (Хосе Мари, 73), Фали Хименес, Эспино, Алехо (Бонгонда, 56), Алькарас (Окампо, 56), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес, Лосано (Лукас Перес, 72), Собрино (Негредо, 78).
- Предупреждения:
- Милитао (19), Винисиус Жуниор (28), Фали Хименес (28), Алаба (37), Собрино (44), Алехо (55).
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