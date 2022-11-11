Гол Крооса принес «Реалу» победу над «Кадисом» – 2:1

переиграл (2:1) дома в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За «Реал» забили и , за гостей – .

«Мадрид» перед паузой на ЧМ-2022 занимает второе место в таблице, отставая на 2 очка от «Барселоны». «Кадис» идет 19-м, имея 11 баллов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги