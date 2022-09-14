Фанаты «Челси» стоя поаплодируют Тухелю на 21-й минуте матча с «Зальцбургом» в знак благодарности за победу в ЛЧ-2021

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Фанаты «Челси» организуют акцию в знак благодарности Томасу Тухелю.

Лондонский клуб уволил тренера 7 сентября – после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. 

Сегодня «синие» проведут первый матч после отставки Тухеля – против «Зальцбурга» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Объединение фанатов «Челси» The Shed объявило, что в знак уважения к скончавшейся королеве Елизавете II не будет использовать на этой игре баннеры, но призвало всех на 21-й минуте матча встать и поаплодировать Тухелю. 

Это акция будет проведена в знак благодарности за победу клуба в Лиге чемпионов-2021.

Матч «Челси» – «Зальцбург» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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