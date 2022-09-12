Орсато будет судить игру «Ман Сити» – «Боруссия» в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Челси высшая лига Шотландия Селтик Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген высшая лига Хорватия Динамо Загреб судьи высшая лига Израиль Ред Булл Зальцбург Маккаби Хайфа Даниэле Орсато Феликс Цвайер Иван Кружльяк Даниэль Зиберт РБ Лейпциг Маурицио Мариани Хесус Хиль Мансано Гленн Нюберг Ирфан Пельто Футбол

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 2-го тура Лиги чемпионов.

«Милан» – «Динамо» Загреб: Хесус Хиль Мансано (Испания);

«Шахтер» – «Селтик»: Гленн Нюберг (Швеция);

«Челси» – «Ред Булл Зальцбург»: Иван Кружльяк (Словакия);

«Реал» – «РБ Лейпциг»: Маурицио Мариани (Италия);

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: Даниэле Орсато (Италия);

«Копенгаген» – «Севилья»: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);

«Ювентус» – «Бенфика»: Феликс Цвайер (Германия);

«Маккаби» Хайфа – «ПСЖ»: Даниэль Зиберт (Германия).

Маккели будет судить игру «Бавария» – «Барселона» в ЛЧ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные