Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 2-го тура Лиги чемпионов.
«Милан» – «Динамо» Загреб: Хесус Хиль Мансано (Испания);
«Шахтер» – «Селтик»: Гленн Нюберг (Швеция);
«Челси» – «Ред Булл Зальцбург»: Иван Кружльяк (Словакия);
«Реал» – «РБ Лейпциг»: Маурицио Мариани (Италия);
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: Даниэле Орсато (Италия);
«Копенгаген» – «Севилья»: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);
«Ювентус» – «Бенфика»: Феликс Цвайер (Германия);
«Маккаби» Хайфа – «ПСЖ»: Даниэль Зиберт (Германия).