Менди вряд ли сыграет за «Челси» против «Зальцбурга» в ЛЧ. У него травма колена

Вратарь «Челси» Эдуар Менди из-за травмы вряд ли сыграет с в .

Football London сообщает, что одной из причин, по которой Томас Тухель оставил Менди в запасе на матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1), стала травма колена, которая беспокоит вратаря.

Если бы матч «Челси» с «Фулхэмом» в состоялся в субботу, Менди вряд ли успел восстановиться к нему. Теперь, как ожидается, Эдуар не сыграет в игре против «Зальцбурга» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Начиная с первых дней работы Грэма Поттера в клубе, Менди проходит лечение. Сегодня 30-летний голкипер не работал в общей группе «Челси».

Также сегодняшнюю тренировку пропустил полузащитник . Он не играл за «Челси» после игры с «Тоттенхэмом» (2:2), состоявшейся 14 августа. У хавбека травма задней поверхности бедра. Как ожидается, он вернется на поле после паузы на матчи сборных.

дома сыграет с «Ред Буллом» завтра, 14 сентября. Этот матч станет для Грэма Поттера первым во главе лондонского клуба.