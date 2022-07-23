«Зенит» разгромил «Крылья» и продлил контракты Малкома и Клаудиньо, Зинченко в «Арсенале», «Барсе» нужен защитник «Атлетика», отменен мастер-класс Трусовой в Швеции, «Алания» потеряла кубок и другие новости

1. Сразу две классные новости подарил своим болельщикам «Зенит». Сначала команда уверенно разобралась с «Крыльями Советов», отгрузив тройку уже к 31-й минуте матча, а сразу после игры было объявлено о продлении контрактов Малкома и Клаудиньо. По словам Медведева, бразильцы если и уйдут, то только в клубы «высшей категории».

2. Александр Зинченко перешел в «Арсенал». Украинец очень гордится 10 трофеями, завоеванными в «Ман Сити», но теперь хочет взять несколько титулов и в новой команде.

«Динамо» отдало Шиманьского в аренду «Фейеноорду» с правом выкупа, Кравцов перешел в «Сочи», однако у «Зенита» есть право приоритетного выкупа.

3. «Барселона» согласовала контракт с Иньиго Мартинесом, однако «Атлетик» просит за защитника 50 млн евро. Помочь каталонцам могут продажи Депая и де Йонга, которых сам Хави убеждает уйти. Также «Барса» продала еще 15% своих телеправ в Ла Лиге американской Sixth Street.

4. Мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме отменен – такое требование выдвинула Федерация фигурного катания Швеции. Ренат Лайшев назвал ответственных за это решение «шайкой тупоголовых руководителей».

5. Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте, которая будет выступать за Литву. Разбираемся, как так получилось.

6. «Алания» потеряла чемпионский кубок 1995 года и попросила РФС сделать копию. В клубе думали, что трофей у Газзаева – но тренер тоже не знает, где он.

7. Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, еще столько же заявок нужно подтвердить в МФЦ. «Пари НН» за 10 рублей продает билеты на матч с ЦСКА тем, кто оформил карту болельщика.

8. Карен Хачанов и Аслан Карацев проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Гамбурге.

9. Ла Лига потребовала расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ», обратившись в суд Парижа.

10. Мир РПЛ может заработать более 230 млн рублей от продажи прав на показ матчей за рубежом на 4 года.

11. Федерация фехтования России обратилась в МОК с просьбой помочь снять санкции с Алишера Усманова и вернуть его на должность главы FIE.

Цитаты дня

Тетрадзе о КНДР: «Диктаторский режим. Выходишь из гостиницы – за тобой 3-4 сотрудника местного КГБ. Все одинаково одеты, на улицах грузовики из 1940-х»

Мостовой о деле Федотова: «Ему 25 лет, он в армию должен был пойти в 18 – где вы были раньше? Почему из ЦСКА не забрали?»

Невилл о продаже «Барсой» телеправ: «Отчаявшийся клуб с миллиардными долгами продает будущие доходы, чтобы купить игроков сегодня. Поэтому они носятся с Суперлигой»

Ландо Норрис: «Мне повезло гоняться с Хэмилтоном. Через 20-30 лет о Льюисе будут говорить то же, что сейчас о Сенне и Михаэле Шумахере»

Омари Тетрадзе: «У Армении есть Мхитарян, а у России кто личность европейского уровня?»