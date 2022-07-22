Омари Тетрадзе: «У Армении есть Мхитарян, а у России кто личность европейского уровня?»

оценил уровень российских футболистов.

– В Грузии есть возможность смотреть российский футбол?

– Да, конечно. У нас транслируют чемпионат России. Только первый тур нового сезона не удалось посмотреть. А так – внимательно слежу за происходящим, в Москве регулярно на «Динамо» ходил.

– И что думаете?

– То, что российский футбол оказался в таком положении, попал под санкции, конечно, не радует. Но даже из этой изоляции можно и нужно извлечь пользу.

– Какую?

– Мы не знаем, сколько дисквалификация продлится – два года, три или пять лет. В любом случае нужно уделять больше внимания детско-юношескому футболу, академиям. Футболистов в России много, а личностей нет.

– Совсем?

– А вы назовите мне хоть одного российского игрока, выступающего в европейском клубе. Кто там играл до санкций?

– Головин, Миранчук.

– Вы меня извините, Миранчука на 5-10 минут выпускают – это называется играет?

– Хоть как-то.

– Вот все у нас так – «как-то». Поэтому нужно уделять внимание детям, молодежи. Санкции рано или поздно отменят, а мы должны быть к этому готовы.

– Сейчас недостаточно качественно смену готовят?

– Еще раз: кто у нас личность европейского уровня? Если у Армении есть Мхитарян, лидер своего клуба, то кто есть у сборной России?

– Сборная России ассоциируется с Дзюбой.

– Нет, кто в Европе играет?

– Головин не подходит?

– Головин – да, в свое время уехал, когда у был российский владелец.

– Только из-за этого?

– Не только. Головин заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но опять-таки о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских – ни слова, – сказал бывший игрок «Ромы».