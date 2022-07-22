«Динамо» отдало Шиманьского в аренду «Фейеноорду» с правом выкупа

ушел в аренду в из «Динамо».

Москвичи объявили, что 23-летний хавбек будет выступать в Нидерландах до конца сезона-2022/23. Аренда предусматривает право выкупа.

Сообщалось, что «Фейеноорд» сможет выкупить поляка за 11 млн евро после аренды. получит 20% от перепродажи.

Летом 2019 года Шиманьски перешел в «Динамо» из «Легии» за 5,5 млн евро.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач. Полную статистику Шиманьского можно изучить здесь.

Фото: feyenoord.nl