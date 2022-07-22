Ла Лига потребовала расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ», обратившись в суд Парижа

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Ла Лига потребовала расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и «ПСЖ».

Представители испанского чемпионата обратились в Административный суд Парижа с требованием о расторжении контракта форварда, который Мбаппе продлил летом этого года.

Кроме того, Ла Лига попросила отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне объявил, что не имеет претензий к «ПСЖ» в плане финансовой отчетности.

Немедленное рассмотрение обоих ходатайств было отклонено за несрочностью, но позже они будут рассмотрены.

Ранее Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей.

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