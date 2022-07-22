Мир РПЛ может за 230+ млн рублей продать права на показ матчей за рубежом на 4 года

Права на показ матчей Мир могут быть проданы зарубежным компаниями.

По данным «РБ Спорт», лига может заработать более 230 млн рублей от продажи телеправ иностранным партнерам на четыре года.

Лига намерена сотрудничать с казахстанским контрагентом ТОО «QUEST MEDIA», который и будет заниматься распространением прав за границей. Для этого РПЛ подписывает с партнером два договора – для вещания на ЕС и Балканы, а также для стран СНГ и Прибалтики.

Согласно первому соглашению, контрагент заплатит РПЛ больше 1 млн долларов (66,5 млн рублей по нынешнему курсу): по 280 тысяч долларов за первые два года и по 300 тысяч – за следующие два. Трансляции будут распространяться на Грецию, Кипр, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Северную Македонию, Косово, Черногорию и Словению.

Второй договор подразумевает показ матчей в Беларуси, Молдавии, Украине, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Латвии, Литве и Эстонии. Сумма контракта составит 170 млн рублей, из которых 24 млн за первый год, 38 млн – за второй, 47 млн – за третий и 51 млн – за четвертый.

Сверху контрагент выплатит 70 процентов от разницы заработанных и потраченных денег.