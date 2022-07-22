Федерация фехтования России обратилась в МОК с просьбой помочь снять санкции с Алишера Усманова и вернуть его на должность главы FIE

Федерация фехтования России обратилась к главе Международного олимпийского комитета ( ) с просьбой помочь снять санкции с и вернуть его на должность главы Международной федерации фехтования (FIE).

Усманов приостановил исполнение обязанностей президента FIE 1 марта. Он возглавлял федерацию с 2008 года.

В обращении к Баху содержится просьба «приложить все усилия для восстановления справедливости, чтобы способствовать отмене санкций против Усманова и обеспечить его возвращение на пост главы Международной федерации фехтования».

«Очевидно, что мировое фехтовальное сообщество страдает и сталкивается с серьезными трудностями без президента, чья жизнь – фехтование, который вкладывает душу и средства в развитие этого прекрасного вида спорта.

Господин Усманов сыграл заметную роль в развитии фехтования, расширив его географию и значительно повысив популярность на всех континентах.

На протяжении двух десятилетий он оказывает всестороннюю материальную, социальную и организационную поддержку деятельности международных, континентальных и национальных федераций фехтования», – говорится в письме.

По информации Inside the Games, в письме указано, что его подписали представители более 100 стран – членов FIE.

А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?