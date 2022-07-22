Федерация фехтования России обратилась в МОК с просьбой помочь снять санкции с Алишера Усманова и вернуть его на должность главы FIE

Федерация фехтования России обратилась к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой помочь снять санкции с Алишера Усманова и вернуть его на должность главы Международной федерации фехтования (FIE).
Усманов приостановил исполнение обязанностей президента FIE 1 марта. Он возглавлял федерацию с 2008 года.
В обращении к Баху содержится просьба «приложить все усилия для восстановления справедливости, чтобы способствовать отмене санкций против Усманова и обеспечить его возвращение на пост главы Международной федерации фехтования».
«Очевидно, что мировое фехтовальное сообщество страдает и сталкивается с серьезными трудностями без президента, чья жизнь – фехтование, который вкладывает душу и средства в развитие этого прекрасного вида спорта.
Господин Усманов сыграл заметную роль в развитии фехтования, расширив его географию и значительно повысив популярность на всех континентах.
На протяжении двух десятилетий он оказывает всестороннюю материальную, социальную и организационную поддержку деятельности международных, континентальных и национальных федераций фехтования», – говорится в письме.
По информации Inside the Games, в письме указано, что его подписали представители более 100 стран – членов FIE.
А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?