Александр Зинченко: «Переход в «Ман Сити» изменил мою жизнь. Выиграть 10 трофеев – невероятно, я безмерно горжусь всем, чего мы достигли»

Александр Зинченко высказался об уходе из «Манчестер Сити».
Украинский футболист перешел в «Арсенал».
«Переход в «Манчестер Сити» изменил мою жизнь, и я всегда буду благодарен за возможность, которую мне предоставили. Это особенный клуб, и это был особый период. Выиграть 10 трофеев – это невероятно, и я безмерно горжусь всем, чего мы достигли вместе.
Мне нравилось быть частью этой команды. Играть рядом с игроками мирового класса и работать с Пепом Гвардиолой было большой честью, и я должен сказать то же самое об игре перед болельщиками, благодаря которым я чувствовал себя здесь как дома.
Я благодарю их всех за поддержку, которую они мне оказали, и желаю клубу всего наилучшего в будущем», – сказал Зинченко.