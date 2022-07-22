Гендиректор «Зенита» про Малкома, Клаудиньо и Вендела: «Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода в клуб высшей категории, речь об их уходе не будет идти»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал продление контрактов с и .

Бразильцы подписали контракты сразу после матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо – еще на два. Таким образом, оба хавбека будут играть за «Зенит» до 2027 года.

«Мы заранее говорили, что если команда выиграет сегодня, то согласованные контракты будут подписаны. Малком – продление на три года. Клаудиньо – на два. Это закрывает историю, которую так любят муссировать ваши коллеги о продаже, аренде и прочем.

И Малком, и Клаудиньо, и – игроки «Зенита» с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчеркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти. Они будут делать все для достижения побед , – сказал .