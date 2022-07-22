«Барселона» продала еще 15% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street

«Барселона» передает еще часть телевизионных прав инвестиционной компании Sixth Street.

«Блауграна» передала Sixth Street 15% телеправ на матчи на 25 лет. Сообщалось, что в результате этой сделки получит от 320-330 до 400 млн евро. Ранее каталонцы уже продали этому фонду 10% телеправ в Ла Лиге за 207,5 млн евро.

В результате так называемой активации второго экономического рычага, направленной на укрепление финансового положения клуба, «Барселона» избавится от задолженности, изначально составлявшей примерно 550 млн евро.

Однако для регистрации новых футболистов ей потребуется активировать и третий рычаг, которым станет продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

Sixth Street владеет 20% акций баскетбольного «Сан-Антонио», а также инвестирует 380 миллионов долларов в «Реал». Мадридский клуб будет перечислять компании 30% дохода от стадиона.