Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля. Еще столько же заявок нужно подтвердить в МФЦ

Стало известно количество оформленных Fan ID.

Почти 50 тысяч карт болельщика оформлено с 4 июля, сообщает Минцифры.

Еще около 50 тысяч заявлений на получение Fan ID прошли предварительную проверку на Госуслугах, заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.

Сервис по оформлению карты болельщика заработал в России с 4 июля. В начале этого сезона Fan ID будет необходим для прохода на матчи на в пяти городах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и .

С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах .

Бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст