Зинченко об «Арсенале»: «Я здесь не для того, чтобы тратить свое и клуба время. Надеюсь, мы сможем выиграть несколько титулов»

высказался о переходе в .

Украинец перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

– Добро пожаловать в «Арсенал», Алекс! Что для тебя значит переход в этот клуб?

– Огромное спасибо. Прежде всего, я хотел бы сказать, что сбылась мечта моего детства, потому что в детстве я был большим фанатом. Поскольку здесь играли и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром игр того «Арсенала». И, конечно, я начал любить этот клуб, поэтому я так воодушевлен и не могу дождаться момента, когда смогу играть за этот прекрасный клуб.

– Один из тех людей, которого ты знаешь по работе в «Манчестер Сити», – тренер [ ]. Как это повлияло на решение подписать контракт?

– Я бы сказал, что он сыграл самую важную роль в моем решении, потому что я знаю мистера некоторое время, я работал с ним в «Манчестер Сити». С первого дня в «Сити» я знал, что он будет очень хорошим главным тренером. Я смотрел матчи «Арсенала» в прошлом сезоне, и это мне очень нравилось. Можно заметить его стиль, картину игры, и я хотел бы увидеть это, играя [за «Арсенал»], и быть вовлеченным.

– Мы видели, как ты играл левого защитника, а за сборную – полузащитника. Какая позиция, на твой взгляд, лучше?

– Та, на которой бы тренер хотел меня видеть. Это простой ответ, но это правда, даже если тренер однажды скажет, что мне нужно стать вратарем, я соглашусь.

– Ты выиграл четыре титула , тебя признали игроком года в Украине. Что, по-твоему, ты сможешь привнести в этот «Арсенал»?

– Я готов к еще одному испытанию. Я здесь не для того, чтобы тратить свое время и время «Арсенала», потому что клуб всегда у всех на виду. Я здесь для того, чтобы добиться больших успехов, и я надеюсь, что мы сможем выиграть несколько титулов. Надеюсь, что мы будем бороться за победу в каждом турнире, в котором мы будем участвовать.

Еще с прошлого сезона я наблюдал за играми «Арсенала» и чувствовал, что это становится реально, понимаете? Команда быстро растет, и я думаю, что пришло время. Пришло время сделать все возможное и добиться чего-то большого, – сказал Зинченко.