Невилл о продаже «Барсой» телеправ: «Отчаявшийся клуб с миллиардными долгами продает будущие доходы, чтобы купить игроков сегодня. Поэтому они носятся с Суперлигой»

Гари Невилл осудил «Барселону» за продажу телеправ.
Сегодня каталонцы объявили о продаже 15% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street. Ранее клуб передал этой же компании 10% телеправ за 207,5 млн евро.
«Почему «Барселона» все еще носится с Суперлигой? Да вот почему! Отчаявшийся клуб с долгами в 1,2 млрд фунтов (1,4 млрд евро – прим. Sports.ru) продает потоки будущих доходов, чтобы сейчас потратить деньги на игроков в надежде, что это окупится!
Рискованно для такого гиганта», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в твиттере.