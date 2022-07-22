Невилл о продаже «Барсой» телеправ: «Отчаявшийся клуб с миллиардными долгами продает будущие доходы, чтобы купить игроков сегодня. Поэтому они носятся с Суперлигой»

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Гари Невилл осудил «Барселону» за продажу телеправ.

Сегодня каталонцы объявили о продаже 15% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street. Ранее клуб передал этой же компании 10% телеправ за 207,5 млн евро.

«Почему «Барселона» все еще носится с Суперлигой? Да вот почему! Отчаявшийся клуб с долгами в 1,2 млрд фунтов (1,4 млрд евро – прим. Sports.ru) продает потоки будущих доходов, чтобы сейчас потратить деньги на игроков в надежде, что это окупится!

Рискованно для такого гиганта», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

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