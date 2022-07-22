«Пари НН» за 10 рублей продает билеты на матч с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID.

«Пари НН» за 10 рублей продает билеты на матч с тем, кто оформил Fan ID.

«Уважаемые болельщики, оформите Карту болельщика и получите билет на «Пари НН» – ЦСКА почти даром! Стоимость билета на матч на сайте fcnn.ru составит 10 рублей – символическая цена за техническое оформление.

Отметим, что билеты будут продаваться только на сайте fcnn.ru

Для покупки билета за 10 рублей вам понадобится Карта болельщика. При оформлении билета на сайте вам нужно будет ввести ваш номер Карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на Госуслугах у вас отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.

На одну учетную запись можно оформить только два билета. Второму билету вы должны присвоить номер Карты болельщика того человека, для которого оформляете билет», – сказано в сообщении «Пари НН».

Матч с ЦСКА, который состоится 31 июля, станет для первой домашней игрой Мир в этом сезоне. Стадион в Нижнем Новгороде вошел в число пяти арен, для посещения которых Fan ID требуется со старта нынешнего сезона.