высказался о призыве в армию хоккейного вратаря .

В июле голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Хоккеист, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Главная хоккейная новость лета – с вратарем Федотовым. Вам нормально то, как показательно его отправили служить на север?

– Многие говорят: каждый парень должен отслужить. Ребята, ему 25 лет, он в армию должен был пойти в 18 – где вы были раньше? Я еще по своим временам помню: у тех, кто играл за ЦСКА, были отсрочки.

Или договоренности: если человек играет в сборной, его не забирают. Поэтому я не понимаю, как это возможно. Он же месяц назад играл в плей-офф за – почему тогда не забрали? – сказал бывший игрок и сборной России по футболу.