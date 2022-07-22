Лайшев об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции: «Шайка тупоголовых руководителей на Западе портит жизнь людям. Бесятся от злобы»

Теги сборная России женское катание Политика Александра Трусова Ренат Лайшев контент Фигурное катание

Ренат Лайшев, президент Центра спорта и образования «Самбо-70», высказался об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в шведском Стокгольме.

«Они просто боятся нас. Там знают, что у нас прекрасный спорт и спортсменки лучшие в мире, поэтому нам не стоит удивляться.

Это все продолжение европейского бескультурья и беззаконности. Все равно мы победим! Мир не без нормальных людей, я думаю через некоторое время все встанет на свои места и все будет отлично», — сказал Лайшев. 

«Ситуация с отменой мастер-класса Саши Трусовой в Стокгольме в очередной раз подчеркивает, что есть разумные и понимающие люди, которые за сохранение жизни российского спорта, культуры и так далее, а есть беззаконие, бескультурье, трусость, проявляющиеся сейчас повсеместно.

Вот эта шайка тупоголовых руководителей, которая сейчас пришла на Западе, она портит жизнь людям.

Наши девушки доказали, что их мастерство и красота – это вещи на века. У нас есть чемпионки мира, Европы, олимпийские чемпионки. У них-то таких нет, вот они и бесятся от злобы», – цитирует Лайшева телеграм-канал «Матч ТВ».

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