Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме отменен.

На мероприятие с участием Трусовой было продано более 80% билетов. Кроме мастер-класса, который должен был пройти 27-28 августа, планировалось выступление фигуристки.

«С глубоким сожалением вынуждены отменить мастер-класс Александры Трусовой в этом году.

Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то, что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться.

Видение Loop Sport заключается в том, чтобы вдохновлять вас стремиться к как можно большему во всех аспектах жизни и быть лучшей версией себя. Именно поэтому мы поддерживаем всех вас, замечательных спортсменов, а также как незаурядную личность, которая не боится бросать вызов стереотипам и традициям.

Александра займет свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества.

Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись только на том, чем занимается в жизни – искусстве фигурного катания.

Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда все спортсмены смогут объединиться в мире и дружбе. Это время скоро наступит, мы верим», – говорится в заявлении Loop Sport.