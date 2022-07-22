Тетрадзе о КНДР: «Диктаторский режим. Выходишь из гостиницы – за тобой 3-4 сотрудника местного КГБ. Все одинаково одеты, на улицах грузовики из 1940-х»

поделился воспоминаниями о поездке в Северную Корею.

– Мало кому из иностранцев удается побывать в Северной Корее. Как туда попали?

– Нас отправили в познакомиться с местным футболом, посмотреть перспективных игроков для .

Такая наполовину политическая история. В итоге двух человек пригласили в Самару. Через месяц приехали, в сопровождении товарища из органов безопасности.

Неплохие ребята, играющие, но им слишком тяжело было адаптироваться в России. Очень скованные были – видно, проинструктировали дома, как себя вести нужно.

– Так а Корея-то как?

– Другой мир! Коммунизм и у нас был в советское время, но там он приобрел просто фантастические формы. Диктаторский режим.

– А подробнее?

– Выходишь из гостиницы – за тобой сразу три-четыре сотрудника местного КГБ: «Куда идешь? Что делаешь? С кем общаешься?»

Народ очень дисциплинированный и законопослушный. Все одинаково одеты. На улицах грузовики из 1940-х, которые мы только в старых фильмах про войну видели. А вечером вообще делать нечего – ни развлекательной программы, ничего.

Помню, не спалось – разница в часовых поясах сказывалась. Присел у окна в гостинице. Ночь, на улице никого. Только девушка-регулировщица посреди перекрестка. Ни одной машины, светофор работает, а она палочкой машет. И так все полчаса, что я в окно глядел. Как робот, честное слово! – сказал бывший игрок «Динамо», сборной России, «Ромы» и .