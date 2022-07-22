«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

«Зенит» объявил о продлении соглашений с Малкомом и Клаудиньо.

Бразильцы подписали контракты сразу после матча Мир с «Крыльями Советов» (3:0).

Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо – еще на два. Таким образом, оба хавбека будут играть за до 2027 года.

стал игроком «Зенита» в 2019 году. В составе сине-бело-голубых он провел 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 20 результативных передач.

перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2021-м. В составе сине-бело-голубых он провел 33 матча, забив 10 мячей и сделав 10 результативных передач.

Ранее «Зенит» продлил контракт с Венделом до 2027 года.