Хави попробует убедить де Йонга и Депая уйти из «Барсы». Клуб рассчитывает на 100 млн евро

хочет избавиться от Френки де Йонга и этим летом.

Как сообщает Diario Sport, перед прибытием в США тренер каталонцев пообщался с представителями спортивного менеджмента клуба. Ему дали понять, что продажи 25-летнего полузащитника и 28-летнего форварда – это приоритет клуба сейчас.

Де Йонг и Депай не хотят уходить из «Барсы», поэтому в ближайшие дни Хави поговорит с ними, чтобы обозначить позицию клуба. Тренер попытается убедить футболистов, что их уход пойдет на пользу всем.

Интерес к Френки проявляют и , а Мемфис еще ждет предложение, которое устроило бы его.

«Барса» рассчитывает, что в сумме получит за де Йонга и Депая около 100 млн евро, а также сэкономит на зарплате хавбека. Выплата части средств де Йонгу была отложена из-за пандемии коронавируса. Мемфис получает не так много, как Френки, однако из-за большого количества атакующих новичков у него не будет игрового времени в «Барсе».