«Барса» хочет купить 31-летнего центрального защитника Иньиго Мартинеса. «Атлетик» просит 50 млн евро

нацелилась на защитника .

Каталонский клуб сообщил «Атлетику», что собирается сделать хорошее предложение о трансфере 31-летнего испанца. Срок действующего контракта Иньиго с «Атлетиком» истекает летом 2023 года, в нем прописаны отступные в размере 80 млн евро.

«Атлетик» предоставит игроку право выбора: если Иньиго решит, что хочет уйти, и откажется продлевать контракт, то клуб начнет работу над его продажей. Минимальная сумма, которую «Атлетик» хочет получить за Иньиго, составляет 50 млн евро.

Если «Барселона», пользуясь тем, что она активировала второй экономический рычаг, сделает предложение о трансфере, «Атлетик» обсудит его с игроком. Мартинес уже знает об интересе со стороны «Барсы».

Mundo Deportivo подтверждает, что переговоры о трансфере Иньиго в каталонский клуб идут. В нем видят альтернативу Жюлю Кунде, который близок к переходу в «Челси» из «Севильи».

Отмечается, что летом 2017 года трансфер Мартинеса в «Барселону» был согласован. Тогда тренером команды был Эрнесто Вальверде, возглавивший «Атлетик» несколько недель назад. Однако тогда сине-гранатовые отказались от трансфера – футболисты «Барсы» были против того, чтобы Хавьер Маскерано терял место в составе.

В январе 2018 года «Атлетик» выкупил Мартинеса у «Реал Сосьедад», выплатив отступные в размере 32 млн евро.

В минувшем сезоне Иньиго отыграл 33 матча в составе «Атлетика», забил 3 гола и получил 9 желтых и 1 красную карточку. Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.