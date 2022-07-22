Кравцов перешел в «Сочи». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа

Опорный полузащитник перешел в «Сочи» из «Зенита».

Сине-бело-голубые сообщили, что соглашение о трансфере хавбека оставляет за клубом право его приоритетного выкупа. также подтвердил переход 20-летнего футболиста, но не раскрыл детали соглашения.

Сообщалось, что контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан на 4 года.

Хавбек в прошлом сезоне провел 11 матчей в чемпионате России, выступая за «Нижний Новгород» (теперь – «Пари НН») на правах аренды, 9 – в составе . С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Переход из «Зенита» в «Сочи» не самый популярный в РПЛ. Еще прочнее связь Питера и «Ростова»