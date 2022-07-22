Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме.

Об этом сообщает со ссылкой на письмо, которое было разослано федерацией в клубы фигурного катания Швеции.

«Шведская федерация фигурного катания призывает клуб по фигурному катанию Юргордена немедленно и не позднее пятницы, 22 июля 2022 года, отменить запланированное мероприятие – мастер-класс 27-28 августа 2022 года на катке «Хасби» с российской фигуристкой .

Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию», – говорится в письме федерации.

Ранее с аналогичным требованием выступила Федерация фигурного катания Стокгольма.

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