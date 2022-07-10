Егор Титов: «Зенит» – флагман российского футбола. Хотелось бы сказать это о «Спартаке», но Суперкубок показал разницу в классе»

Егор Титов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил «Спартак» (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Матч за Суперкубок показал, что и в этом сезоне особой конкуренции в ждать не приходится?

– В РПЛ достаточно хороших команд: , «Локомотив, . провел классный сезон, но летом потерял двух ключевых игроков, один из которых уже успел забить за «Зенит» в Суперкубке.

За чемпионство бороться с «Зенитом» будет сложно, золото, скорее всего, вновь достанется команде Семака, хотя мы живем в такое время, что измениться может все в один день. На данный момент «Зенит» – флагман российского футбола, хотя мне эти слова хотелось бы произнести в адрес «Спартака».

К сожалению, матч за Суперкубок показал разницу в классе двух команд. При этом в первые 25 минут «Спартак» смотрелся очень неплохо, создал несколько моментов при счете 0:0, если бы тогда удалось выйти вперед, игра сложилась бы совсем по-другому, – сказал бывший полузащитник и капитан .

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