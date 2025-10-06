Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»

Гильермо Абаскаль назвал «Спартак» лучшей командой в РПЛ.

На данный момент красно-белые под руководством Деяна Станковича идут шестыми в турнирной таблице чемпионата.

«У «Спартака » же лучшая команда в чемпионате! Представьте нашу игру и наш прессинг с такой командой!

Нам же это удавалось с Хлусевичем, Пруцевым, Игнатовым, Литвиновым, Денисовым, Зобниным, Соболевым», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль , возглавляющий сейчас мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

Испанский специалист работал главным тренером «Спартака» в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.