Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»
Гильермо Абаскаль назвал «Спартак» лучшей командой в РПЛ.
На данный момент красно-белые под руководством Деяна Станковича идут шестыми в турнирной таблице чемпионата.
«У «Спартака» же лучшая команда в чемпионате! Представьте нашу игру и наш прессинг с такой командой!
Нам же это удавалось с Хлусевичем, Пруцевым, Игнатовым, Литвиновым, Денисовым, Зобниным, Соболевым», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, возглавляющий сейчас мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Испанский специалист работал главным тренером «Спартака» в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
