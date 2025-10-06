  • Спортс
  • Шикунов о «Спартаке»: «Давно надо было уволить Деяна. Такой топовый клуб, и бегает этот клоун по бровке, орет на всех. Нужен статусный тренер. Станкович, Абаскаль – это просто смешно»
13

Шикунов о «Спартаке»: «Давно надо было уволить Деяна. Такой топовый клуб, и бегает этот клоун по бровке, орет на всех. Нужен статусный тренер. Станкович, Абаскаль – это просто смешно»

Александр Шикунов считает, что «Спартаку» давно стоит уволить Деяна Станковича.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сегодня на заседании совета директоров московского клуба с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении главного тренера команды.

Накануне красно-белые уступили ЦСКА (2:3) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Давно надо было уволить Станковича, они долго с этим тянули. Всем было ясно, что нужно убирать Деяна, когда он завалил весну. Когда он начал устраивать комедии, бегать, прыгать на бровке… Это несерьезно. Такой топовый, серьезный клуб, и бегает этот клоун по бровке, орет на всех, шумит… А потом на трибуне сидит, футбол смотрит за такие деньги.

Станкович не выпрямил команду, сделали дикие покупки, а толку никакого. Руководители должны с него спросить. Для чего это все делали? Станкович же просил всех этих футболистов. Надо отвечать за это.

«Спартаку» нужен серьезный тренер. Пусть решают, что хотят. Нужен статусный тренер для дорогих футболистов. Нужен кто-то серьезный, хватит гадать. Станкович, Абаскаль – это уже просто смешно. В «Спартаке» исторически были только серьезные люди: Симонян, Бесков, Романцев. За это клуб и любят. Руководству нужно сильно подумать и решить, под кого собирали состав и тратили огромные деньги», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
