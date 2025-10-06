«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
Эдин Терзич может возглавить «Монако».
Во французском клубе есть сторонники, которые поддерживают назначение 42-летнего специалиста на пост главного тренера команды.
Тем не менее монегасками также рассматриваются и другие кандидатуры на замену Ади Хюттеру, которого, как сообщалось ранее, могут уволить в ходе паузы на матчи сборных.
Эдин Терзич ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», которую тренировал в период с июля 2022 года по июнь 2024 года.
«Монако» на данный момент находится на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков в 7 матчах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
