«Спартак» обсудит назначение Мовсесьяна в спортивный блок. Он может отвечать за российский рынок и «Спартак-2» («Чемпионат»)
Андрей Мовсесьян может получить должность в «Спартаке».
Совет директоров клуба обсудит и рассмотрит назначение специалиста, сообщил «Чемпионат».
Планируется, что Андрей Мовсесьян будет отвечать за российский трансферный рынок и «Спартак-2».
Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 год – сначала скаутом, а затем спортивным директором. Он воспитанник красно-белых и играл за дубль «Спартака».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
