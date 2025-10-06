Талалаев о Фэнтези: «У меня друзья играют. Шнякин недавно опозорился»

Тренер «Балтики» вспомнил об игре в Фэнтези после матча с «Динамо» Мх (2:0).

Отвечая на вопрос о функциональной готовности футболистов, Талалаев отметил: «Это работа, каждодневная работа, которую вы не видите, может быть, как… Как это? Футбол, игра, все играют… Я не играю просто. Как она называется?

Я иногда читаю просто, у меня друзья, журналисты играют. Шнякин недавно опозорился, Глушака (Максима Глушенкова – прим. Спортс”) убрал, а он 4 забил в «Зените». Фэнтези, да. Мы не в Фэнтези играем, мы готовим игроков и реализуем их качества лучшие на поле», – рассказал Андрей Талалаев.

В 10-м туре полузащитник «Зенита» Максим Глушенков набрал 26 очков за покер и фэнтези-ассист. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин назвал себя мудаком тура за решение убрать Глушенкова из своего состава.

