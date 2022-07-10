Широков о Семаке: «Ошибочное мнение, что с бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой. Одни за 19 лет три титула взяли с хорошим бюджетом»

встал на защиту тренера «Зенита» .

Андрей Канчельскис ранее заявил: «С такими бюджетом и командой любой стал бы легендой. 4 чемпионства и 3 Суперкубка ни о чем не говорят».

«Ошибочное мнение, что с бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой. У многих команд есть хороший бюджет: одни за 19 лет три титула выигрывают, а другие за последние четыре года выиграли семь.

Все-таки здесь тоже тренерское мастерство необходимо. Также дорогими футболистами нужно уметь управлять: у каждого свой характер, к каждому нужно найти подход», – сказал экс-полузащитник «Зенита» и сборной России.

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