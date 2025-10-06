Глушенков, Бителло, Угальде, Касинтура и Ятимов номинированы на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Объявлены претенденты на звание WINLINE игрока месяца в Мир РПЛ.

В сентябре на награду номинированы:

Максим Глушенков («Зенит »);

Бителло («Динамо »);

Манфред Угальде («Спартак»);

Эгаш Касинтура («Ахмат»);

Рустам Ятимов («Ростов»).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.