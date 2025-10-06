Глушенков, Бителло, Угальде, Касинтура и Ятимов номинированы на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
Объявлены претенденты на звание WINLINE игрока месяца в Мир РПЛ.
В сентябре на награду номинированы:
Максим Глушенков («Зенит»);
Манфред Угальде («Спартак»);
Эгаш Касинтура («Ахмат»);
Рустам Ятимов («Ростов»).
Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
