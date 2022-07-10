Титов о свисте в адрес МакSим и Би-2: «Это не красит Петербург. Понятно с футболистами, но в чем виноваты артисты?»

вступился за МакSим и Би-2, освистанных на матче «Зенит» – .

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Как вам организация Суперкубка России? Что понравилось, возможно, что-то разочаровало?

– Считаю, что РФС в плане организации Кубка и Суперкубка России вышел уже на новый уровень. Люди умеют устраивать настоящее событие из футбольного поединка. В Петербурге тоже все прошло великолепно.

Единственная ложка дегтя – реакция питерской публики на выступление и Би-2. Это не красит город. Понятно, когда освистывают и что-то кричат футболистам другой команды, мы к этому привыкли, но в чем виноваты артисты?

Меня такое поведение резануло, так что могу только выразить слова поддержки и МакSим, и Леве из Би-2. Неважно, каких взглядов придерживаются певцы или за кого они болеют, так в их отношении поступать нельзя.

– Есть ли понимание, на что «Спартак» может рассчитывать в этом сезоне?

– Пока слишком рано давать прогнозы на весь сезон, надо увидеть в деле остальные команды. Нужно дождаться хотя бы первого тура, чтобы делать предварительные выводы. Мне хочется верить, что «Спартак» будет бороться за самые высокие места.

– Кто из «Спартака» понравился во встрече с «Зенитом»? Многие отмечают игру новичка Антона Зиньковского.

– Это классное приобретение, он добавит красок игре «Спартака». Надеюсь, в дальнейшем таких креативных игроков будет больше.

Зиньковский появился на поле после перерыва, но мне понравился, как «Спартак» действовал в начале матча. Уже были видны наметки того, что новый тренер хочет от команды, которая старалась высоко прессинговать и быстро атаковать, и это у нее отрезками получалось.

Под такой футбол, конечно, нужно подбирать соответствующих исполнителей, но и те, кто есть сейчас, способны добиваться результата, – сказал бывший полузащитник и капитан «Спартака».

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