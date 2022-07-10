Павел Погребняк: «Семак входит в Зал славы РПЛ, он уже в истории»

считает, что вошел в историю российского футбола.

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил «Спартак» (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Семак выиграл 8-й трофей во главе и 3-й Суперкубок, повторив рекорд .

«У Семака четыре чемпионства подряд и три Суперкубка. Конечно, он входит в Зал славы .

Тренер, который выигрывает трофеи – он уже в истории. Давайте не будем недооценивать наш чемпионат, но я не вижу, кто мог бы составить конкуренцию «Зениту», – сказал бывший форвард «Зенита».

«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок

Про Семака говорят: «На его месте любой бы побеждал». Это ложь