Павел Погребняк: «Семак входит в Зал славы РПЛ, он уже в истории»

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Павел Погребняк считает, что Сергей Семак вошел в историю российского футбола.

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил «Спартак» (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Семак выиграл 8-й трофей во главе «Зенита» и 3-й Суперкубок, повторив рекорд Юрия Семина.

«У Семака четыре чемпионства подряд и три Суперкубка. Конечно, он входит в Зал славы РПЛ.

Тренер, который выигрывает трофеи – он уже в истории. Давайте не будем недооценивать наш чемпионат, но я не вижу, кто мог бы составить конкуренцию «Зениту», – сказал бывший форвард «Зенита».

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