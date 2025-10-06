Моуринью про 0:0 с «Порту»: «Не было ни малейшего намека на гол. Соперник уважал нас и не рисковал. Иногда нужно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат»
Жозе Моуринью высказался относительно результат матча с «Порту».
«Порту» и «Бенфика» сыграли вничью 0:0 в матче 8-го тура чемпионата Португалии.
«Соперник уважал нас и не рисковал. После того, как во втором тайме у них появились вышедшие на замену футболисты, мы взяли игру под контроль и не проиграли.
«Бенфика» играет на победу, но играет и на чемпионство. Иногда нужно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат. Это был тот матч, когда ты играешь на победу, но знаешь, что не можешь проиграть.
Игроки проявили себя фантастически с точки зрения организации, концентрации и контроля эмоций.
Это хороший матч, в котором нет ни малейшего намека на гол. Не думаю, что кто-то в этом виноват, но ответственность лежит двух командах», – сказал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
