Моуринью про 0:0 с «Порту»: «Не было ни малейшего намека на гол. Соперник уважал нас и не рисковал. Иногда нужно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат»

Жозе Моуринью высказался относительно результат матча с «Порту».

«Порту» и «Бенфика» сыграли вничью 0:0 в матче 8-го тура чемпионата Португалии.

«Соперник уважал нас и не рисковал. После того, как во втором тайме у них появились вышедшие на замену футболисты, мы взяли игру под контроль и не проиграли.

«Бенфика » играет на победу, но играет и на чемпионство. Иногда нужно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат. Это был тот матч, когда ты играешь на победу, но знаешь, что не можешь проиграть.

Игроки проявили себя фантастически с точки зрения организации, концентрации и контроля эмоций.

Это хороший матч, в котором нет ни малейшего намека на гол. Не думаю, что кто-то в этом виноват, но ответственность лежит двух командах», – сказал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью .