6

Сака о безголевой серии Дьокереша: «Он играет очень хорошо и способствует победам «Арсенала». Благодарны за то, что Виктор привносит в игру команды»

Букайо Сака поддержал Виктора Дьокереша.

Безголовая серия нападающего «Арсенала» на данный момент составляет шесть матчей.

«Думаю, что Виктор играет очень-очень хорошо. Нет сомнений, что он будет забивать. 

Мы как его партнеры очень благодарны ему то, что он привносит в игру нашей команды – он удерживает мяч, делает рывки, создает угрозу.

Он во многом способствует тому, что мы выигрываем матчи. Голы к нему придут. Мы это знаем, верим в это и верим в него. Не думаю, что есть какие-либо сомнения.

Он счастлив и выкладывается на полную в каждом матче», – сказал вингер «Арсенала» Букайо Сака.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
