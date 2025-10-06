  • Спортс
  • Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»
22

Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»

Экс-арбитр Александр Егоров критически оценил судейство в игре ЦСКА и «Спартака».

Армейцы победили красно-белых (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

О падении Пабло Солари в штрафной ЦСКА

«Эпизод с Солари на 43-й минуте – отдельная глава. Это не падение, а постановка. Нападающий осознает, что момент уходит, и решает сыграть на эмоциях арбитра. Но Чистяков не дал ни пенальти, ни желтой за симуляцию. А именно этого момента не хватило – чтобы показать, что он контролирует поле, что он чувствует грань. Такие эпизоды формируют восприятие судейства – и тут контроль был утрачен».

Об Александре Джику

«Ну и, конечно, Джику. Символ упущенной строгости. Игрок «Спартака» с самого начала ходил по тонкому льду, а ближе к концу – уже откровенно катался по нему. Вторая желтая на 80-й минуте была напрашивающейся, но арбитр предпочел «сохранить интригу» в духе мягкости. А ведь удаление при счете 3:2 могло бы перевернуть концовку. Чистяков не решился. И этим признался – он уже потерял внутренний контроль над матчем».

О работе Артема Чистякова 

В целом дерби получилось тяжелым, как и положено. Но судейство, к сожалению, не выдержало температуру игры. Чистяков не чувствовал динамику момента, слишком часто опирался на ВАР, вместо того чтобы самому резать поле решениями. Дважды система вытащила его из ошибок – без нее все могло закончиться куда более скандально. Дерби – это не просто матч, это проверка характера всех: игроков, тренеров, арбитра. И если команды свой характер показали, то у рефери его не хватило. Матч остался в памяти, но судейство – в списке тех, о которых говорят с тяжелым вздохом. А хотелось бы говорить с уважением», – сказал экс-арбитр и бывший руководитель Департамента судейства РФС Егоров.

Экс-арбитр Егоров о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»: «Фол перед пенальти очевиден, гол ЦСКА отменили справедливо. Проблема в том, что главный судья и ВАР говорят на разных языках»

Как вам дерби?12075 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Betonmobile
logoСпартак
Артем Чистяков судья
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
психология
logoПабло Солари
logoАлександр Егоров
logoАлександр Джику
видеоповторы
