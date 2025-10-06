  • Спортс
  «Взял в основу ваших Бориско и Сауся. Спасибо за 14 очков!» – Шнякин ответил Талалаеву про Фэнтези
«Взял в основу ваших Бориско и Сауся. Спасибо за 14 очков!» – Шнякин ответил Талалаеву про Фэнтези

Тренер «Балтики» напомнил комментатору о неправильном решении в прошлом туре.

На пресс-конференции после матча с «Динамо» Махачкалой Андрей Талалаев вспомнил, как в прошлом туре Дмитрий Шнякин убрал из команды Максима Глушенкова. Тогда полузащитник «Зенита» сделал покер с «Оренбургом» и набрал 26 очков.

Комментатор ответил главному тренеру «Балтики» в своем телеграм-канале: «Викторыч, все ок, я исправился. В минувшем туре взял в основу ваших Бориско и Сауся. Спасибо за 14 очков!», – написал Шнякин.

👉 Проверить свой результат в Фэнтези / Создать команду в Фэнтези РПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Телеграм-канал Дмитрия Шнякина
