Орлов о Суперкубке: «Нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила»

Геннадий Орлов назвал ошибку судьи в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком».
Вчера в игре за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).
На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.
«Наиграл ли «Спартак» на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца.
Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает. Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти «Зенит», чтобы поверить в себя.
Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.
А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский. Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся – это надо признать», – сказал журналист.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»