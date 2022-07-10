Орлов о Суперкубке: «Нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила»

назвал ошибку судьи в пользу в игре со .

Вчера в игре за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с приняли решение не назначать 11-метровый.

«Наиграл ли «Спартак» на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца.

Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает. Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти «Зенит», чтобы поверить в себя.

Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.

А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский. Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся – это надо признать», – сказал журналист.

Фото: кадры из трансляции