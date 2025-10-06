  • Спортс
  • Ректор Бауманки после дерби «Спартака» и ЦСКА написал: «Одна эмоция – ЦКГ, на будущее – ОУКБ». Пресс-служба вуза сообщила, что Гордин «приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция»
7

Ректор Бауманки после дерби «Спартака» и ЦСКА написал: «Одна эмоция – ЦКГ, на будущее – ОУКБ». Пресс-служба вуза сообщила, что Гордин «приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция»

Ректор МГТУ имени Баумана извинился за оскорбление в адрес ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Мир РПЛ.

После игры ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин опубликовал пост в своем телеграм-канале на тему матча.

«Ребята, ЦСКА – «Спартак» – 3:2. Это не тот результат, что я ждал, но, видит Бог, это несправедливо. И дело не в судье. По сердцу, это в лучшем случае была ничья, а по факту – прагматичная победа ЦСКА, и мы бы так делали. Встретимся у нас через месяц. И да, я знаю, что сейчас у половины подписчиков дернулся глаз – но это футбол».

В комментариях к публикации он также добавил: «Да, я – КБ. Давно. Имею право. С командой ездил. Сегодня одна эмоция – ЦКГ. На будущее – ОУКБ (отсоси у красно-белых – Спортс’‘). И пусть меня (кто-то) ненавидит».

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета.

Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», – сообщили в пресс-службе вуза.

Как ЦСКА и «Спартак» разыграли лучшее дерби за 5 лет

Как вам дерби?11059 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
