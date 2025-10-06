Гришин о пенальти в ворота «Спартака»: «За гранью просто. Человек за штрафной стоит – там палец, условно. С судейством нужно что-то делать»

Александр Гришин оценил судейство в дерби ЦСКА и «Спартака».

Армейцы победили красно-белых (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ . Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон на углу своей штрафной заплел ноги нападающему Алеррандро . После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который реализовал Иван Обляков.

«По судейству сложно говорить, каждую неделю всегда что-то новое. В целом вопросов не было. Арбитр давал бороться.

Но пенальти в ворота «Спартака » за гранью просто. Для меня это однозначно не пенальти. Человек за штрафной стоит, дают пенальти, палец в штрафной, условно. Не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что это не пенальти.

Но ЦСКА в любом случае выиграл по делу. Но с судейством нужно что-то делать», – сказал экс-игрок ЦСКА.